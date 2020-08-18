Два человека умерли от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, в Кировоградской области. Речь идет о 55-летней женщине из Александрии с онкозаболеванием и 41-летнем мужчине с Бобринца с сахарным диабетом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
"Они находились на госпитализации в областной больнице, однако из-за тяжести состояния медики не смогли их спасти", - отметили в пресс-службе.
В понедельник в лабораторном центре в области на коронавирус обследовали 161 человека. Зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19. Речь идет о двух женщинах с Кропивницкого и мужчине с Бережинки Кропивницкого района. У всех - пневмонии.
Выздоровели от коронавируса двое жителей областного центра.
Напомним, в Украине уже 94,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1616.