Двоє футболістів залишили стан "Дніпра-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. По завершенню сезону “Дніпро-1” вирішив не продовжувати контракти з двома гравцями — Папою Гуйє та Олексієм Чичиковим, передає УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Чичиков у чемпіонатах Першої ліги та УПЛ зіграв у складів команди 52 матчі та забив 12 голів. В Кубку України — 3 матчі, 1 гол.
Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та один — у Кубку України.
Нагадаємо, що “Дніпро-1” завоював Трофей престижу УПЛ за підсумками сезону.