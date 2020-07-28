Двоє футболістів залишили стан "Дніпра-1"

Чичиков у чемпіонатах Першої ліги та УПЛ зіграв у складів команди 52 матчі та забив 12 голів. В Кубку України — 3 матчі, 1 гол.

Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та один — у Кубку України.

Нагадаємо, що “Дніпро-1” завоював Трофей престижу УПЛ за підсумками сезону.