Двое футболистов покинули стан "Днепра-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. По завершению сезона “Днепр-1” решил не продлевать контракты с двумя игроками — Папой Гуйе и Алексеем Чичиковым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Чичиков в чемпионатах Первой лиги и УПЛ сыграл в составе команды 52 матча и забил 12 голов. В Кубке Украины — 3 матча, 1 гол.
Папа Гуйе записал в свой актив 13 матчей в Премьер-лиге и один — в Кубке Украины.
Напомним, что “Днепр-1” завоевал Трофей престижа УПЛ по итогам сезона.