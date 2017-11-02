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Двоє футболістів "Шахтаря" потрапили до символічної збірної туру ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів в "Команді тижня" виявилося відразу два представники "Шахтаря", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Українець Марлос набрав 12 очок, а аргентинський нападник Факундо Феррейра – 9-ть. Марлос відзначився у грі з "Фейєноордом" дублем, а "Феррейра" забив один раз.

Окрім гравців донецького клубу до символічного складу потрапили:

Аліссон ("Рома"), "Блінд" ("Манчестер Юнайтед"), Кюрзава ("ПСЖ"), Морено і Александер-Арнолд (обидва "Ліверпуль"), Банега ("Севілья"), Аллі ("Тотенхем"), Ель-Шаараві ("Рома"), Неймар ("ПСЖ").

Варто відзначити, що найбільшу кількість балів заробив захисника "ПСЖ" Кюрзава, який оформив хет-трик у другому таймі зустрічі проти "Андерлехта".

Нагадаємо, що Марлос також став претендентом на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів.

Українські Національні Новини

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