Двоє футболістів "Шахтаря" потрапили до символічної збірної туру ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів в "Команді тижня" виявилося відразу два представники "Шахтаря", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Українець Марлос набрав 12 очок, а аргентинський нападник Факундо Феррейра – 9-ть. Марлос відзначився у грі з "Фейєноордом" дублем, а "Феррейра" забив один раз.
Окрім гравців донецького клубу до символічного складу потрапили:
Аліссон ("Рома"), "Блінд" ("Манчестер Юнайтед"), Кюрзава ("ПСЖ"), Морено і Александер-Арнолд (обидва "Ліверпуль"), Банега ("Севілья"), Аллі ("Тотенхем"), Ель-Шаараві ("Рома"), Неймар ("ПСЖ").
Варто відзначити, що найбільшу кількість балів заробив захисника "ПСЖ" Кюрзава, який оформив хет-трик у другому таймі зустрічі проти "Андерлехта".
Нагадаємо, що Марлос також став претендентом на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів.