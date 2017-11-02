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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100177 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103135 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102683 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84729 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102902 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101741 просмотра

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Двое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную тура ЛЧ

Двое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную тура ЛЧ

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 • 8999 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в "Команде недели" оказалось сразу два представителя "Шахтера", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Украинец Марлос набрал 12 очков, а аргентинский нападающий Феррейра - 9-ть. Марлос отличился в игре с "Фейеноордом" дублем, а "Феррейра" забил один раз.

Кроме игроков донецкого клуба к символическому состав попали:

Алиссон ("Рома"), "Блинд" ("Манчестер Юнайтед"), Кюрзава ("ПСЖ"), Морено и Александр-Арнолд (оба "Ливерпуль"), Банега ("Севилья"), Алле ("Тоттенхэм"), Эль-Шаарави ("Рома"), Неймар ("ПСЖ").

Стоит отметить, что наибольшее количество баллов заработал защитника "ПСЖ" Кюрзава, оформивший хет-трик во втором тайме встречи против "Андерлехта".

Напомним, что Марлос также стал претендентом на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

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