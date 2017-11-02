Двое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную тура ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в "Команде недели" оказалось сразу два представителя "Шахтера", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Украинец Марлос набрал 12 очков, а аргентинский нападающий Феррейра - 9-ть. Марлос отличился в игре с "Фейеноордом" дублем, а "Феррейра" забил один раз.
Кроме игроков донецкого клуба к символическому состав попали:
Алиссон ("Рома"), "Блинд" ("Манчестер Юнайтед"), Кюрзава ("ПСЖ"), Морено и Александр-Арнолд (оба "Ливерпуль"), Банега ("Севилья"), Алле ("Тоттенхэм"), Эль-Шаарави ("Рома"), Неймар ("ПСЖ").
Стоит отметить, что наибольшее количество баллов заработал защитника "ПСЖ" Кюрзава, оформивший хет-трик во втором тайме встречи против "Андерлехта".
Напомним, что Марлос также стал претендентом на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.