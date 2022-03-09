Дворазовий олімпійський чемпіон віддасть річні призові українським дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Титулований британський тенісист Енді Маррей до кінця року віддаватиме всі свої призові зароблені на допомогу українським дітям, які постраждали від війни, повідомляє УНН з посиланням на Twitter тенісиста.
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Маррей заявив про максимальну підтримку від себе та закликав це зробити усім охочим британцям.
"Понад 7,5 млн дітей перебувають у небезпеці через ескалацію конфлікту в Україні, тому я співпрацюю з фондом UNICEF у Великій Британії, щоб допомогти їм надати термінові медикаменти та набори для розвитку дітей раннього віку. Також життєво важливо продовжувати освіту, тому UNICEF працює над забезпеченням доступу до навчання для дітей переселенців, а також підтримує відновлення пошкоджених шкіл разом із заміною обладнання та меблів. Я збираюся пожертвувати всі свої призові, які зароблю до кінця року, і також будь-яка людина у Великій Британії може підтримати гуманітарну допомогу UNICEF, зробивши власний внесок", - сказано у записі Маррея у мікроблозі.
Доповнення
34-річний Маррей цього року вже виграв 256 тис. дол. призових на змаганнях АТР. Загалом за кар'єру він виборов 62,5 млн дол. призових.
Довідка
Протягом кар'єри Маррей двічі вигравав "Вімблдон" (2013, 2016), став переможцем US Open-2012 і здобув трофеї 49 турнірів АТР. Британець став дворазовим чемпіоном Олімпійських Ігор у одиночному розряді (Лондон-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016).