Двукратный олимпийский чемпион отдаст годовые призовые украинским детям
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Титулованный британский теннисист Энди Маррей до конца года будет отдавать все свои заработанные призовые на помощь украинским детям, пострадавшим от войны, сообщает УНН со ссылкой на Twitter теннисиста.
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Маррей заявил о максимальной поддержке от себя и призвал это сделать всем желающим британцам.
"Более 7,5 млн детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я сотрудничаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им предоставить срочные медикаменты и наборы для развития детей раннего возраста. Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели. Я собираюсь пожертвовать все свои призовые, которые заработаю до конца года, и также любой человек в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, внеся собственный вклад", - сказано в записи Маррея в микроблоге.
Дополнение
34-летний Маррей в этом году уже выиграл 256 тыс. долл. призовых на соревнованиях АТР. Всего за карьеру он завоевал 62,5 млн долл. призовых.
Справка
В течение карьеры Маррей дважды выигрывал "Уимблдон" (2013, 2016), стал победителем US Open-2012 и получил трофеи 49 турниров АТР. Британец стал двукратным чемпионом Олимпийских Игр в одиночном разряде (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).