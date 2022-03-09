Двукратный олимпийский чемпион отдаст годовые призовые украинским детям

Цитата

Маррей заявил о максимальной поддержке от себя и призвал это сделать всем желающим британцам.

"Более 7,5 млн детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я сотрудничаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им предоставить срочные медикаменты и наборы для развития детей раннего возраста. Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели. Я собираюсь пожертвовать все свои призовые, которые заработаю до конца года, и также любой человек в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, внеся собственный вклад", - сказано в записи Маррея в микроблоге.

Дополнение

34-летний Маррей в этом году уже выиграл 256 тыс. долл. призовых на соревнованиях АТР. Всего за карьеру он завоевал 62,5 млн долл. призовых.

Справка

В течение карьеры Маррей дважды выигрывал "Уимблдон" (2013, 2016), стал победителем US Open-2012 и получил трофеи 49 турниров АТР. Британец стал двукратным чемпионом Олимпийских Игр в одиночном разряде (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).