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Двукратный олимпийский чемпион отдаст годовые призовые украинским детям

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Титулованный британский теннисист Энди Маррей до конца года будет отдавать все свои заработанные призовые на помощь украинским детям, пострадавшим от войны, сообщает УНН со ссылкой на Twitter теннисиста.

Цитата

Маррей заявил о максимальной поддержке от себя и призвал это сделать всем желающим британцам.

"Более 7,5 млн детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я сотрудничаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им предоставить срочные медикаменты и наборы для развития детей раннего возраста. Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели. Я собираюсь пожертвовать все свои призовые, которые заработаю до конца года, и также любой человек в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, внеся собственный вклад", - сказано в записи Маррея в микроблоге.

Дополнение

34-летний Маррей в этом году уже выиграл 256 тыс. долл. призовых на соревнованиях АТР. Всего за карьеру он завоевал 62,5 млн долл. призовых.

Справка

В течение карьеры Маррей дважды выигрывал "Уимблдон" (2013, 2016), стал победителем US Open-2012 и получил трофеи 49 турниров АТР. Британец стал двукратным чемпионом Олимпийских Игр в одиночном разряде (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

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