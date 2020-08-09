Двома матчами стартував новий розіграш Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В рамках нового сезону Ліги чемпіонів УЄФА (2020-21 років) пройшли перші матчі попереднього раунду, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Представник Сан-Марино ФК “Тре Фіорі” зазнав фіаско від чемпіона Північної Ірландії “Лінфілду” — 0:2.
В другій зустрічі ФК “Дріта” з Косово мінімально подужало клуб з Андорри — “Ескальдес” (2:1).
Таким чином, у фінальному протистоянні попереднього раунду зустрінуться “Дріта” та “Лінфілд”.
Варто відзначити, що з третього кваліфікаційного раунду стартуватиме київське “Динамо”, а з групової стадії — “Шахтар”.