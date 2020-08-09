Двумя матчами стартовал новый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В рамках нового сезона Лиги чемпионов УЕФА (2020-21 годов) прошли первые матчи предварительного раунда, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Представитель Сан-Марино ФК “Тре Фиори” потерпел фиаско от чемпиона Северной Ирландии “Линфилд” — 0:2.
Во второй встрече ФК “Дрита” из Косово минимально осилил клуб из Андорры — “Эскальдес” (2:1).
Таким образом, в финальном противостоянии предварительного раунда встретятся “Дрита” и “Линфилд”.
Стоит отметить, что с третьего квалификационного раунда стартует киевское “Динамо”, а с групповой стадии — “Шахтер”.