Двократний чемпіон України "Хімік" підсилився баскетболістом з Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Бронзовий призер останнього розіграшу чемпіонату України в Суперлізі Парі-Матч “Хімік” підсилився першим легіонером на новий сезон. Про це інформує сайт южненців, передає УНН.
Южненці повідомили про досягнення угоди з 25-річним американським форвардом Крістіаном Джонсом.
Останнім клубом у кар’єрі американця був ісландський “Кефлавік”. У середньому набирав 17 очок, 9 підбирань, 2,5 передачі за матч. А починав минулий сезон гравець у німецькому “Ольденбурзі”, разом з яким виступав у Лізі чемпіонів.
Зазначимо, що до розташування “Хіміка” форвард прибуде наприкінці серпня. Після проходження медогляду розпочне тренувальний цикл разом із командою.
Додамо також, южненський колектив двічі ставав чемпіоном України в 2015 і 2016 роках.