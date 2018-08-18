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Двократний чемпіон України "Хімік" підсилився баскетболістом з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 8833 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Бронзовий призер останнього розіграшу чемпіонату України в Суперлізі Парі-Матч “Хімік” підсилився першим легіонером на новий сезон. Про це інформує сайт южненців, передає УНН.

Двократний чемпіон України "Хімік" підсилився баскетболістом з Ліги чемпіонів

Южненці повідомили про досягнення угоди з 25-річним американським форвардом Крістіаном Джонсом.

Останнім клубом у кар’єрі американця був ісландський “Кефлавік”. У середньому набирав 17 очок, 9 підбирань, 2,5 передачі за матч. А починав минулий сезон гравець у німецькому “Ольденбурзі”, разом з яким виступав у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що до розташування “Хіміка” форвард прибуде наприкінці серпня. Після проходження медогляду розпочне тренувальний цикл разом із командою.

Додамо також, южненський колектив двічі ставав чемпіоном України в 2015 і 2016 роках.

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