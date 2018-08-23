Двох тюремників взяли під варту за пособництво у бунті в київському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За пособництво у бунті екс-бійців спецроти МВС “Торнадо” у київському СІЗО взято під варто двох співробітників цієї установи. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Стосовно підозрюваних працівників ДУ „Київський слідчий ізолятор“ за клопотанням прокурора слідчим суддею Печерського районного суду Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Вони підозрюються у злочинах за ч.1 ст.294 (організація масових заворушень), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч.4 ст.345 (погроза або насильство до працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.
Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.
Також повідомлялося, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу “Торнадо”.
Військова прокуратура у справі щодо бунту в СІЗО колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Торнадо” вручила перші підозри.