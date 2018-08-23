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Двух тюремщиков взяли под стражу за пособничество в бунте в киевском СИЗО

Киев • УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. За пособничество в бунте экс-бойцов спецроты МВД "Торнадо" в киевском СИЗО взяты под стражу два сотрудника этого учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Двух тюремщиков взяли под стражу за пособничество в бунте в киевском СИЗО

"В отношении подозреваемых работников ГУ "Киевский следственный изолятор" по ходатайству прокурора следственным судьей Печерского районного суда Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в преступлениях по ч.1 ст.294 (организация массовых беспорядков), ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч.4 ст.345 (угроза или насилие к работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

Министерство юстиции Украины начало служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере, и по поводу выявлению запрещенных вещей у них.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора относительно инцидента, который произошел в СИЗО с участием экс-бойцов спецподразделения "Торнадо".

Военная прокуратура по делу о бунта в СИЗО бывших бойцов спецподразделения МВД "Торнадо" вручила первые подозрения.

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