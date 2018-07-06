Дві німецькі судноплавні компанії запідозрили в порушенні санкцій ЄС щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Дві німецькі судноплавні Hansa Heavy Lift з Гамбурга та Heinz Corleis KG поставили титанову руду на анексований Крим, хоча спочатку цей вантаж мав бути доставлений в Росію. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
"Вантажі були призначені для Росії, але у підсумку опинилися в Криму, де розташований титановий завод. Титанова руда міститься у переліку товарів, які в рамках санкцій ЄС після анексії Росією українського півострова в 2014 році не можна постачати в Крим", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що попри те, що руда була офіційно призначена для Росії, її було у підсумку переправлено до Криму. Ймовірно, товар було у морі перевантажено на російський фрахтовий човен і перевезено на анексований Росією півострів.
Речник судноплавної компанії Hansa Heavy Lift Ганс Йорґ Зімон (Hans Jorg Simon) заявив, що вони не знали, що кінцевий користувач був у Криму.
"Ми не прибували до Криму і ми не знали, що кінцевий користувач був у Криму", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Нагадаємо, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.