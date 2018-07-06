Две немецкие судоходные компании заподозрили в нарушении санкций ЕС в отношении Крыма

"Грузы были предназначены для России, но в итоге оказались в Крыму, где расположен титановый завод. Титановая руда содержится в перечне товаров, которые в рамках санкций ЕС после аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году нельзя поставлять в Крым", - говорится в сообщении .



Отмечено, что несмотря на то, что руда была официально назначена для России, она была в итоге переправлена в Крым. Вероятно, товар был в море перегружен на российскую фрахтовую лодку и перевезено на аннексированный Россией полуостров.



Представитель судоходной компании Hansa Heavy Lift Ганс Йорг Зимон (Hans Jorg Simon) заявил, что они не знали, что конечный пользователь был в Крыму.



"Мы не прибывали в Крым и мы не знали, что конечный пользователь был в Крыму", - сказал он в интервью Deutschlandfunk.



Напомним, Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев.



