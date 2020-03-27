Два випадки COVID-19 у Тернополі: розповіли про стан хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Двоє хворих на коронавірус у Тернополі перебувають на самоізоляції, у одного чоловіка легкий перебіг хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
“В Тернополі — лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19 від початку епідемії коронавірусу в Україні. Перший випадок — 55 річний тернополянин, який приїхав з Австрії. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. Контактні особи перебувають на самоізоляції. Другий випадок — хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз медики їх обстежують, зокрема, проводять забір матеріалів від людей, які контактували з другим хворим тернополянином на COVID-19.
Як повідомляв УНН раніше, у Тернополі лабораторно підтвердили два нових випадки коронавірусу — наразі беруть матеріал від контактних осіб для перевірки їх на COVID-19.