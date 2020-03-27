Два случая COVID-19 в Тернополе: рассказали о состоянии больных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58774 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81869 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80362 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102692 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102485 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105800 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130300 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Два случая COVID-19 в Тернополе: рассказали о состоянии больных

Два случая COVID-19 в Тернополе: рассказали о состоянии больных

Киев  •  УНН

 • 11416 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Двое больных коронавирусом в Тернополе находятся на самоизоляции, у одного мужчины легкое течение болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

“В Тернополе — лабораторно подтверждено 2 случая COVID-19 с начала эпидемии коронавируса в Украине. Первый случай — 55 летний житель Тернополя, который приехал из Австрии. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. Контактные лица находятся на самоизоляции. Второй случай — больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медики их обследуют, в частности, проводят забор материалов от людей, контактировавших со вторым больным Тернополя на COVID-19.

Как сообщал УНН ранее, в Тернополе лабораторно подтвердили два новых случая коронавируса — пока берут материал от контактных лиц для проверки их на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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