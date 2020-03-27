Два случая COVID-19 в Тернополе: рассказали о состоянии больных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Двое больных коронавирусом в Тернополе находятся на самоизоляции, у одного мужчины легкое течение болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
“В Тернополе — лабораторно подтверждено 2 случая COVID-19 с начала эпидемии коронавируса в Украине. Первый случай — 55 летний житель Тернополя, который приехал из Австрии. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. Контактные лица находятся на самоизоляции. Второй случай — больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас медики их обследуют, в частности, проводят забор материалов от людей, контактировавших со вторым больным Тернополя на COVID-19.
Как сообщал УНН ранее, в Тернополе лабораторно подтвердили два новых случая коронавируса — пока берут материал от контактных лиц для проверки их на COVID-19.