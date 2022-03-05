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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55859 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Два винищувачі збиті на Одещині, пілоти схоплені

Два винищувачі збиті на Одещині, пілоти схоплені

Київ • УНН

 • 160677 перегляди

КИЇВ. 6 Березня. УНН. Як повідомив начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко, близько 15:00 5 березня війська протиповітряної оборони України збили два російські винищувачі. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Одеської ОДА.

Цитата

"Багато одеситів чули сьогодні (5 березня - ред.) вибух, це і був один з винищувачів, який впав у море неподалік від Одеси, інший впав на півночі області. Зараз пілотів захопили і везуть на допит. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!" - наголосив Максим Марченко.

Зазначимо, що близько 15:00 5 березня в Одесі були чутні сильні вибухи.

Українські Національні Новини

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