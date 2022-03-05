Два винищувачі збиті на Одещині, пілоти схоплені

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"Багато одеситів чули сьогодні (5 березня - ред.) вибух, це і був один з винищувачів, який впав у море неподалік від Одеси, інший впав на півночі області. Зараз пілотів захопили і везуть на допит. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!" - наголосив Максим Марченко.

Зазначимо, що близько 15:00 5 березня в Одесі були чутні сильні вибухи.