Два истребителя сбиты в Одесской области, пилоты схвачены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, около 15:00 5 марта войска противовоздушной обороны Украины сбили два российских истребителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную Facebook-страницу Одесской ОГА.
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"Многие одесситы слышали сегодня (5 марта - ред.) взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море неподалеку от Одессы, другой упал на севере области. Сейчас пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета – это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!" – подчеркнул Максим Марченко.
Отметим, что около 15:00 5 марта в Одессе были слышны сильные взрывы.