Два истребителя сбиты в Одесской области, пилоты схвачены

Цитата

"Многие одесситы слышали сегодня (5 марта - ред.) взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море неподалеку от Одессы, другой упал на севере области. Сейчас пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета – это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!" – подчеркнул Максим Марченко.

Отметим, что около 15:00 5 марта в Одессе были слышны сильные взрывы.