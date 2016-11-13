Два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією залишаються заблокованими “пересічниками”
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під′їзди до пунктів пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією залишаються заблокованими власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.
Кілька десятків “пересічників” учора, 12 листопада, залишили свої авто на проїжджій частині, чим унеможливили проїзд до пунктів пропуску. Вчора ввечері учасники акції розпалили вогнища, поставили намети і навіть почали готувати їжу, чим дали зрозуміти, що їхній протест буде тривалим.
На місцях проведення акції протесту проти умов “пересічки” постійно чергують правоохоронці, які забезпечують там громадський порядок.
Як раніше повідомляв УНН, Ужгородською місцевою та Тячівською місцевою прокуратурами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ч.1 ст.279 КК України).