Два пункта пропуска на границе со Словакией и Румынией остаются заблокированными "пересекающими"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Подъезды к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией и "Солотвино" на границе с Румынией остаются заблокированными владельцами автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.
Несколько десятков "пересекающих" вчера, 12 ноября, оставили свои авто на проезжей части, чем сделали невозможным проезд к пунктам пропуска. Вчера вечером участники акции разожгли костры, поставили палатки и даже начали готовить, чем дали понять, что их протест будет длительным.
На местах проведения акции протеста против условий "пересечения" постоянно дежурят правоохранители, которые обеспечивают там общественный порядок.
Как ранее сообщал УНН, Ужгородской местной и Тячевской местной прокуратурами осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч.1 ст.279 УК Украины).