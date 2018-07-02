Два пілоти загинули при падінні військового літака в Бангладеш

Він розповів, що катастрофа літака K-8W сталося в окрузі Джессор. Загинули двоє пілотів — Сіраджул Іслам і Енает Кабір Палаш. Літак злетів з бази Військово-повітряних сил для здійснення нічних навчальних польотів.

В даний час рятувальники продовжують ліквідацію наслідків аварії. Для розслідування причин події буде створено спеціальний комітет.

Як повідомляв УНН, у Державному музеї авіації показали фото літака, який в аеропорту “Київ” (Жуляни) при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.