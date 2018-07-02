Два пілоти загинули при падінні військового літака в Бангладеш
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Під час аварії тренувального літака Військово-повітряних сил Бангладеш на південному заході країни загинули два пілоти, повідомляє Bangla Tribune з посиланням на главу відділення зі зв’язків з громадськістю армії Бангладеш Аламгіра Хоссейна, інформує УНН.
Він розповів, що катастрофа літака K-8W сталося в окрузі Джессор. Загинули двоє пілотів — Сіраджул Іслам і Енает Кабір Палаш. Літак злетів з бази Військово-повітряних сил для здійснення нічних навчальних польотів.
В даний час рятувальники продовжують ліквідацію наслідків аварії. Для розслідування причин події буде створено спеціальний комітет.
Як повідомляв УНН, у Державному музеї авіації показали фото літака, який в аеропорту “Київ” (Жуляни) при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.