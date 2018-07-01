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Два нових об'єкти включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Два нових об'єкти включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 7105 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні Комітет Всесвітньої спадщини включив два нові об'єкти в Іспанії і Італії в Список Всесвітньої спадщини. Про це повідомила прес-служба ЮНЕСКО, передає УНН.

До Списку Всесвітньої спадщини були включені наступні об’єкти.

Ивреа, промислове місто XX століття (Італія). Розташований в регіоні П’ємонт, промислове місто Ивреа розвивався як експериментальний майданчик компанії Olivetti, виробника друкарських машинок, механічних калькуляторів і настільних комп’ютерів. Будучи зразковим соціальним проектом, місто Ивреа є прикладом сучасного бачення взаємозв’язку між виробництвом і архітектурою.

Палацове місто Мадіна Аз-Захра (Іспанія). Палацовий місто Мадіна Аз-Захра, побудований в середині X століття династією Омейядів і служив столицею Кордовского халіфату, є місцем археологічних розкопок. Палацове місто Мадіна Аз-Захра дає більш глибоке розуміння нині зниклої західній ісламської цивілізації Аль-Андалусії на піку її пишноти.

Нагадаємо, раніше Комітет Всесвітньої спадщини, засідання якого проходить з 24 червня в Манамі під головуванням шейхи Хаї Рашид Аль Халіфи, включив чотири нових об’єкти до Списку Всесвітньої спадщини.

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