Два нових об'єкти включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

До Списку Всесвітньої спадщини були включені наступні об’єкти.

Ивреа, промислове місто XX століття (Італія). Розташований в регіоні П’ємонт, промислове місто Ивреа розвивався як експериментальний майданчик компанії Olivetti, виробника друкарських машинок, механічних калькуляторів і настільних комп’ютерів. Будучи зразковим соціальним проектом, місто Ивреа є прикладом сучасного бачення взаємозв’язку між виробництвом і архітектурою.

Палацове місто Мадіна Аз-Захра (Іспанія). Палацовий місто Мадіна Аз-Захра, побудований в середині X століття династією Омейядів і служив столицею Кордовского халіфату, є місцем археологічних розкопок. Палацове місто Мадіна Аз-Захра дає більш глибоке розуміння нині зниклої західній ісламської цивілізації Аль-Андалусії на піку її пишноти.

Нагадаємо, раніше Комітет Всесвітньої спадщини, засідання якого проходить з 24 червня в Манамі під головуванням шейхи Хаї Рашид Аль Халіфи, включив чотири нових об’єкти до Списку Всесвітньої спадщини.