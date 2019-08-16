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Два легковики зіткнулися на міжнародній трасі, загинула дитина

Два легковики зіткнулися на міжнародній трасі, загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На автодорозі "Київ - Чоп" на Львівщині зіткнулись два легковика, загинула дитина, п’ятеро осіб травмовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 серпня, близько 9:30 на перехресті при в’їзді у місто Буськ. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Opel Vectra та Toyota Corolla, якими керували жителі Буського району.

"Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події помер шестирічний хлопчик – пасажир Opel. Окрім того, тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб – водії та пасажири транспортних засобів, з яких двоє – діти віком 5 та 9 років. Усі вони госпіталізовані у місцеву лікарню, зараз медики встановлюють їм діагнози", - вказали у поліції.

На місці події працює поліція, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, потрійна ДТП сталася на міжнародній трасі, госпіталізували сімох людей.

Українські Національні Новини

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