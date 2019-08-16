Две легковушки столкнулись на международной трассе, погиб ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 августа, около 9:30 на перекрестке при въезде в город Буск. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla, которыми управляли жители Бугского района.

"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик - пассажир Opel. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, из которых двое - дети 5 и 9 лет. Все они госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы", - указали в полиции.

На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, тройное ДТП произошло на международной трассе, госпитализировали семь человек.