Две легковушки столкнулись на международной трассе, погиб ребенок

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118940 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129632 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120816 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128085 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152835 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150957 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140819 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 201192 просмотра

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Две легковушки столкнулись на международной трассе, погиб ребенок

Две легковушки столкнулись на международной трассе, погиб ребенок

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На автодороге "Киев - Чоп" во Львовской области столкнулись две легковушки, погиб ребенок, пять человек травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 августа, около 9:30 на перекрестке при въезде в город Буск. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla, которыми управляли жители Бугского района.

"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик - пассажир Opel. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, из которых двое - дети 5 и 9 лет. Все они госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы", - указали в полиции.

На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, тройное ДТП произошло на международной трассе, госпитализировали семь человек.

Украинские Национальные Новости

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