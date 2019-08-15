Потрійна ДТП сталася на міжнародній трасі, госпіталізували сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі "Київ-Чоп" на Львівщині, внаслідок аварії до лікарні госпіталізували сімох людей, зокрема, двох дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
ДТП сталася 14 серпня близько 15:00. "Водій автомобіля BMW 1987 року народження, мешканець Полтавської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем KIA Sorento під керуванням мешканця міста Київ 1965 року народження, що призвело до ще одного зіткнення із зустрічним автомобілем BMW під керуванням водія 1981 року народження", - повідомили у департаменті.
"Внаслідок ДТП 7 осіб із травмами різного ступеня важкості (1 особа у важкому стані), у тому числі 2 дітей (2011 та 2014 року народження) госпіталізовані у Сколівську ЦРЛ", - додали у підрозділі ОДА.
Водночас у Відділі комунікації поліції Львівської області повідомляють, що у потрійній ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані водій, який не впорався з керуванням, та троє його пасажирів віком 28, 29 та 30 років, усі жителі Полтавщини.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Нагадаємо, в Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості.