Тройное ДТП произошло на международной трассе, госпитализировали семь человек

ДТП произошло 14 августа около 15:00. "Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, житель Полтавской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем KIA Sorento под управлением жителя города 1965 года, что привело к еще одному столкновению со встречным автомобилем BMW под управлением водителя 1981 года рождения", - сообщили в департаменте.

"В результате ДТП 7 человек с травмами разной степени тяжести (1 человек в тяжелом состоянии), в том числе 2 детей (2011 и 2014 годов рождения) госпитализированы в Сколевскую ЦРБ", - добавили в подразделении ОГА.

В то же время в Отделе коммуникации полиции Львовской области сообщают, что в тройном ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы водитель, который не справился с управлением, и трое его пассажиров в возрасте 28, 29 и 30 лет, все жители Полтавской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, в Украине треть ДТП происходит из-за превышения скорости.