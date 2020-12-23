Дуров анонсував монетизацію Telegram з наступного року

"У міру того, як Telegram наближається до позначки у 500 млн активних користувачів, багато хто ставить питання: а хто буде платити за це зростання? Адже чим більше користувачів, тим більше витрат на сервери і трафік. А підтримка проектів нашого масштабу обходиться у сотні мільйонів доларів на рік. Протягом більшої частини історії Telegram я оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів - і відповідних витрат. Коли технологічна компанія виростає до таких розмірів, у неї є тільки два шляхи: почати заробляти гроші для покриття витрат, або продатися великому гравцеві", - написав Дуров.

Він зазначив, що, по-перше, компанію продавати не збираються, оскільки Telegram потрібен світу як незалежний проект, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу. А по-друге, Telegram проіснує ще довго.

"Щоб виконати пункти 1 і 2, з наступного року Telegram почнуть монетизовувати. При цьому, ми залишимося вірними нашим цінностям і гарантіям, які дали у минулому. Завдяки досягнутому масштабу, ми зможемо монетизувати Telegram ненав'язливо - більшість користувачів навряд чи помітять серйозні зміни. Всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно", - додав Дуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook може продати Instagram і WhatsApp через позови від влади США.

За його словами, в особистих і групових чатах не буде реклами, оскільки вона є неприйнятною під час спілкування.

"Крім обміну повідомленнями, у Telegram є соціально-мережева складова. Масові публічні канали Telegram, побудовані за принципом мовлення "один до багатьох", можуть досягати мільйонів передплатників і мають мало спільного з традиційним обміном повідомленнями. У багатьох країнах власники таких каналів заробляють на показі реклами своїм передплатникам, іноді через сторонні рекламні платформи. Рекламні оголошення, які вони публікують, виглядають як звичайні повідомлення і нерідко нав'язливі. У зв'язку з цим ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік", - пояснив розробник.

Він зазначив, що монетизація Telegram повинна приносити користь не тільки їм, але і всьому співтовариству. Так, художники зможуть заробляти з платних стікерів, а творці контенту і підприємці у Telegram процвітати, збагачуючи всіх користувачів за рахунок підвищення якості сервісу.

"Таким ми бачимо шлях Telegram. Завдяки йому ми зможемо впровадити безліч нових функцій і вітати мільярди нових користувачів протягом прийдешніх десятиліть. Цей підхід дозволить нам залишатися незалежними, зберегти наші цінності, і запропонувати світові приклад технологічної компанії нового типу", - резюмував Дуров.

Нагадаємо, 16 грудня у роботі Telegram стався збій.