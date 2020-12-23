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Дуров анонсировал монетизацию Telegram со следующего года

Киев • УНН

 • 16920 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года работу мессенджера начнут монетизировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Дуров анонсировал монетизацию Telegram со следующего года

"По мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей, многие задаются вопросом: а кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год. На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram на пути к миллиардам активных пользователей - и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия расходов, или продаться крупному игроку", - написал Дуров.

Он отметил, что, во-первых, компанию продавать не собираются, поскольку Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. А во-вторых, Telegram просуществует еще долго.

"Чтобы выполнить пункты 1 и 2, со следующего года Telegram начнут монетизировать. При этом мы останемся верными нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво - большинство пользователей вряд ли заметят серьезные изменения. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Кроме них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно", - добавил Дуров.

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По его словам, в личных и групповых чатах не будет рекламы, поскольку она неприемлема при общении.

"Кроме обмена сообщениями, в Telegram является социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания "один ко многим", могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В связи с этим мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - сказал разработчик.

Он отметил, что монетизация Telegram должна приносить пользу не только им, но и всему сообществу. Так, художники смогут зарабатывать с платных стикеров, а создатели контента и предприниматели в Telegram процветать, обогащая всех пользователей за счёт повышения качества сервиса.

"Таким мы видим путь Telegram. Благодаря ему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности, и предложить миру пример технологической компании нового типа", - добавил Дуров.

Напомним, 16 декабря в работе Telegram произошел сбой.

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