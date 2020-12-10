Facebook может продать Instagram и WhatsApp из-за исков от властей США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, а также власти многих штатов обвинили компанию Facebook, которой принадлежит одноименной социальной сети, в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом говорится в заявлениях на сайте комиссии, а также генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, передает УНН со ссылкой на Reuters. Претензии к Facebook касаются приобретения компанией соцсети Instagram и приложения WhatsApp.
К Facebook подано два иска. Один — от ФТК, а другой — группой в составе более 40 штатов. В заявлении ФТК утверждается, что Facebook “незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей помощью осуществлялись на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции”.
Комиссия отмечает, что обвинения выдвинуты по итогам “длительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуам”. Представители ФТК считают, что компания намеревалась “нейтрализовать угрозы своей монополии”. Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, получила соцсети Instagram, а также приложение WhatsApp.
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ФТК добивается “отчуждения активов” Facebook, которые компания якобы получила в нарушении антимонопольного законодательства.
“В течение почти 10 лет Facebook пользовалась своим ведущим положением и статусом монополиста, чтобы сокрушить меньших соперников в конкурентной борьбе, все это было сделано за счет пользователей”, — подчеркнула Джеймс. Она пояснила, что иск к Facebook призван защитить интересы “миллионов потребителей” и малого бизнеса, которым якобы был нанесен ущерб из-за действий компании.
В июле прошлого года стало известно о том, что американские власти начала масштабное расследование по Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.