Facebook може продати Instagram та WhatsApp через позови від влади США

До Facebook подано два позови. Один — ФТК, а інший — групою в складі більш ніж 40 штатів. У заяві ФТК стверджується, що Facebook “незаконним шляхом зберігає монополію в сфері соцмереж допомогою здійснювалися впродовж багатьох років дій, спрямованих проти конкуренції”.

Комісія зазначає, що звинувачення висунуті за підсумками “тривалого розслідування у співпраці з коаліцією генпрокурорів 46 штатів, округу Колумбія та Гуаму”. Представники ФТК вважають, що компанія мала намір “нейтралізувати загрози своїй монополії”. Позивачі вважають, що з цією метою Facebook, зокрема, отримала соцмережі Instagram, а також додаток WhatsApp.

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ФТК домагається “відчуження активів” Facebook, які компанія нібито отримала в порушення антимонопольного законодавства.

“Протягом майже 10 років Facebook користувалася своїм провідним становищем і статусом монополіста, щоб розтрощити менших суперників в конкурентній боротьбі, все це було зроблено за рахунок користувачів”, — підкреслила Джеймс. Вона пояснила, що позов до Facebook покликаний захистити інтереси “мільйонів споживачів” і малого бізнесу, яким нібито було завдано збитків через дії компанії.

У липні минулого року стало відомо про те, що американська влада почала масштабне розслідування щодо Amazon, Facebook, Google і Apple для перевірки можливих порушень з їх боку антимонопольного законодавства.