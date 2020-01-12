Дубль Неймара не врятував "ПСЖ" від втрати очок в Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У матчі 20-го туру французької Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" приймав футболістів "Монако", повідомляє кореспондент УНН.
На 3 хвилині Марко Верратті помітив забігання в штрафній Неймара і віддав на бразильця м'яч з-за спини оборонців. Той був точний при своїй спробі з кількох метрів до воріт. Проте в найближчі 10 хвилин "монегаски" зуміли вийти вперед завдяки точним ударам Мартінша і Бен Йеддера.
В середині тайму простріл Неймара обернувся для гостей автоголом Балло Туре (2:2). Перед перервою Неймар оформив дубль, забивши з 11-мтерової точки. Проте втримати перевагу в один м'яч команді Тухеля не вдалося. На 70 хвилині гол за "Монако" забив алжирець Слімані – 3:3.
Примітно, що парижани вперше починаючи з 1-го листопада втратили очки у Лізі 1. Переможна серія "ПСЖ" складала 6 матчів.
Додамо, парижани, набравши 46 очок, очолюють турнірну таблицю чемпіонату Франції, "Монако" (29) займають восьме місце.