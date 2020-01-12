Дубль Неймара не спас "ПСЖ" от потери очков в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В матче 20-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" принимал футболистов "Монако", сообщает корреспондент УНН.
На 3 минуте Верратти заметил забегание в штрафной Неймара и отдал на бразильца мяч из-за спины защитников. Тот был точен при своей попытке с нескольких метров до ворот. Однако в ближайшие 10 минут "монегаск" сумели выйти вперед благодаря точным ударам Мартинша и Бен Йеддера.
В середине тайма прострел Неймара обернулся для гостей автоголом Балло Туре (2: 2). Перед перерывом Неймар оформил дубль, забив с 11-мтеровои точки. Однако удержать преимущество в один мяч команде Тухеля не удалось. На 70 минуте гол за "Монако" забил алжирец Слиман - 3: 3.
Примечательно, что парижане впервые начиная с 1-го ноября потеряли очки в Лиге 1. Победная серия "ПСЖ" составляла 6 матчей.
Добавим, парижане, набрав 46 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции, "Монако" (29) занимают восьмое место.