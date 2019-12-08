Дубль Ковальця приніс "Олександрії" розгромний виграш над "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На стадіоні “Ніка” за присутності трохи менше тисячі уболівальників відбувся поєдинок УПЛ “Олександрія” — “Ворскла”, передає УНН з посиланням на сайт “Олександрії”.
В перші 45 хвилин баталії команди не зуміли відзначитися голами, натомість після перерви господарі тричі засмутили полтавчан.
На 58 хвилині арбітр матчу Можаровський призначив пенальті у ворота “Ворскли”: Сапай безглуздо зіграв проти Безбородько. До точки підійшов капітан олександрійців — Запорожан. Пробиття в нижній лівий кут — кіпер вгадав напрям, але до м’яча не дотягнувся — 1:0.
75 хвилина, чергова атака “Олександрії”. Безбородько зіграв на Лучкевича, той дотепно, п’ятою, віддав пас на Ковальця, який майже з лінії штрафного майданчика завдав влучного удару — 2:0.
На 85 хвилині, після розіграшу стандарту, який виконував Гречишкін, Ковалець пробив головою, перекинувши м’яч через голкіпера.
Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу олександрійців над полтавською “Ворсклою” — 3:0.
Додамо, у таблиці чемпіонату “Олександрія” з 30 очками наздогнала “Десну”, але займає 5 сходинку. “Ворскла” остання — 11.