Дубль Ковальца принес "Александрии" разгромный выигрыш над "Ворсклой"

В первые 45 минут баталии команды не сумели отличиться голами, зато после перерыва хозяева трижды огорчили полтавчан.

На 58 минуте арбитр матча Можаровский назначил пенальти в ворота “Ворсклы”: Сапай нелепо сыграл против Безбородко. К точке подошел капитан александрийцев — Запорожан. Пробитие в нижний левый угол — кипер угадал направление, но до мяча не дотянулся — 1:0.

75 минута, очередная атака “Александрии”. Безбородко сыграл на Лучкевича, то остроумно, пятой, отдал пас на Ковальца, который почти с линии штрафной нанес точный удар — 2:0.

На 85 минуте, после розыгрыша стандарта, выполнял Гречишкин, Ковалец пробил головой, перебросив мяч через голкипера.

Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу александрийцев над полтавской “Ворсклой” — 3:0.

Добавим, в таблице чемпионата “Александрия” с 30 очками догнала “Десну”, но занимает 5 место. “Ворскла” последняя — 11.