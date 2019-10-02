Дубль екс-гравця "Зорі" допоміг "Брюгге" зіграти внічию з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мадридський "Реал" вдруге поспіль втратив очки у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА у домашньому протистоянні із "Брюгге", передає кореспондент УНН.
У першому таймі дублем у ворота "галактікос" відзначився Емануель Денніс Бонавентура, обидва рази у швидкому випаді. На 55 хвилині ударом головою різницю у матчі зменшив Серхіо Рамос. На 84-й хвилині капітан гостей Вормер отримав вилучення з поля, тут же Каземіро приніс "Реалу" нічию – 2:2.
Відзначимо, що у турнірній таблиці "Реал" набрав 1 бал, але залишився на дні. В іншій грі квартету А "ПСЖ" обіграв "Галатасарай" 2:0.
Додамо також, до переходу в "Брюгге" нігерієць Бонавентуре грав за "Зорю" (26 матчів, 6 голів).