Дубль экс-игрока "Зари" помог "Брюгге" сыграть вничью с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Мадридский "Реал" во второй раз подряд потерял очки в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА в домашнем противостоянии с "Брюгге", передает корреспондент УНН.
В первом тайме дублем в ворота "галактикос" отличился Эмануэль Деннис Бонавентура, оба раза в быстром выпаде. На 55 минуте ударом председателем разницу в матче уменьшил Серхио Рамос. На 84-й минуте капитан гостей Вормер получил удаление с поля, тут же Каземиро принес "Реалу" ничью - 2: 2.
Отметим, что в турнирной таблице "Реал" набрал 1 балл, но остался на дне. В другой игре квартета А "ПСЖ" обыграл "Галатасарай" 2: 0.
Добавим также, до перехода в "Брюгге" нигериец Бонавентуре играл за "Зарю" (26 матчей, 6 голов).