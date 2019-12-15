Дубль Де Брюйне допоміг клубу Зінченка розгромити "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У 17-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з лондонським "Арсеналом", інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Українець з’явився на полі на 85-й хвилині й узяв участь у впевненій перемозі гостей із рахунком 3:0. Усі голи, що відбулися у першій половині — були в активі Де Брюйне, ще одне взяття в активі Стерлінга.
Наразі, набравши 35 очок, “Манчестер Сіті” посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. “Каноніри” з 22 тільки 9-ті.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “міщан” 11 поєдинків.