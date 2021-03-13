Дубінський увійшов до складу Нацради громад “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Народний депутат України Олександр Дубінський, якого виключили з фракції “Слуга народу”, увійшов до нового керівного органу партії “Слуга народу” — Національної ради громад. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу партії.
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“До Національної ради громад автоматично входитимуть голови обласних організацій”, — йдеться в повідомленні.
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Так, до Нацради громад ввійшли зокрема, Олександр Дубінський, Давид Арахамія, Микола Тищенко, Олександр Качура та віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що заборонено одночасно бути членом Політради та Ради громад. Тому керівники обласних осередків, які вже увійшли до Політради, мають до 15 квітня визначитися з тим, яку посаду обрати. До того часу вони у Раді громад мають дорадчий голос.
Повідомляється, що Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію.
Чим займатиметься Нацрада громад:
• ухвалюватиме стратегічні й тактичні рішення щодо регіональної політики партії;
• стане майданчиком для обміну досвідом регіональних організацій;
• матиме право скликати парламентську фракцію СН та Політичну Раду партії;
• затверджуватиме фінансування місцевих організацій (загалом це третина усіх коштів, що надають партії з держбюджету) за погодженням із Головою партії;
• попередньо розглядатиме та надаватиме рекомендації Політичній Раді партії щодо відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою;
• зможе накладати вето на рішення Політради.
Доповнення
На з’їзді партія “Слуга Народу” ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад.
Контекст
1 лютого, народного депутата Олександра Дубінського виключили з фракції “Слуга народу”.
Сам же Дубінський заявив, що це маніпулятивний результат, який необхідний конкретним людям в Офісі Президента і Парламенті.
2 лютого голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення народного депутата України Олександра Дубинського зі складу пропрезидентської фракції “Слуга народу”, таким чином монобільшість стала меншою.
Що було раніше
Стало відомо, що США ввели санкції стосовно деяких українців та організацій, Дубінський потрапив в цей список.
Нардеп у відповідь заявив про “помилкові доноси”, а також запевнив, що його реакція буде мати юридичний характер.