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Дубінський: кредит для ковідного фонду - обман та профанація

Дубінський: кредит для ковідного фонду - обман та профанація

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Обговорюваний кредит, для підтримки “ковідного” фонду - обман та профанація. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.

“Немає ніякої допомоги для ковідного фонду від ЄБРР. Кредит, що використовується для підтримки ковідного фонду — це обман та профанація. Адже будь-які гроші, що потрапляють до казни у вигляді кредиту, займу або збору податків вони “падають” на загальний рахунок. А далі ви не знаєте, на що вони використовуються. Тому, підстава може бути — залучення кредиту, для підтримки розтрат ковідного фонду, а насправді ці гроші будуть тратитися на виплату соціальних стипендій, гарантій, допомоги лікарям і також розтрат, які повинна нести держава по захищених статтях бюджету. Тобто, зарплати бюджетникам і пенсії, все інше — профанація”, - зазначив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський зібрав команду переговірників для залучення 300 млн дол. на боротьбу з COVID-19

Як повідомляв УНН, Україна хоче залучити 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії.

Нагадаємо, сьогодні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі запровадження посилених заходів карантину, працівники та ФОПи зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

Додамо, що за словами Олександра Дубінського, у нинішніх умовах боротьби з COVID-19, перепродаж палати в приватній лікарні коштує 45 тисяч гривень у день, при тому, що зазвичай - 8 тисяч гривень.

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