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Прем'єр розповів, які кошти отримають працівники ФОПів у випадку локдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У разі запровадження посилених заходів карантину, працівники та ФОПи зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.

“У цих програмах підтримки пропонується допомога фізичним особам підприємцям та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантинні обмеження. Працівники та ФОПи зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. За нашими розрахунками програмою, у випадку посилення карантину, зможуть скористатися понад мільйон українців. Загальний обсяг за цим напрямком становити близько 10 мільярдів гривень.

У разі запровадження посилених заходів карантину запланована програма збереження робочих місць. Роботодавці зможуть отримати до 8 тисяч гривень одноразової допомоги на кожного працівника, робочий час якого буде скорочено”, - підсумував Шмигаль.

Також Прем'єр зазначив, що очікує на підтримку ініціативи Президента та уряду з боку Парламенту.

“Підтримка людей у цьому випадку (запровадженню локдауну — ред.) - необхідний крок, до якого всі гілки влади мають підійти з почуттям максимальної відповідальності. Тому, уряд за ініціативи Президента розробив відповідні програми підтримки й готовий до роботи з Парламентом, щоб вони запрацювали в повній мірі”, - зазначив Шмигаль

Нагадаємо, що глава МОЗ Степанов не виключає введення локдауну.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

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