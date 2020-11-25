Зеленський зібрав команду переговірників для залучення 300 млн дол. на боротьбу з COVID-19

Як зазначено у документі, до складу делегації увійшли:

Музиченко Віталій Володимирович — заступник міністра соціальної політики України, глава делегації;

Андрієва Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України;

Елішиєва Катерина Абухусайнівна — директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України;

Пацьора Світлана Іванівна — заступник начальника відділу підтримки проектів з МФО та іноземними країнами Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Пономаренко Дмитро Георгійович — директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України.

“Уповноважити міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича на підписання Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України“) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”, — йдеться у документі.

Як повідомляв УНН, Україна хоче залучити 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії.