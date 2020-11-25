Зеленский собрал команду переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 13279 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44806 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64620 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77102 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89684 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112499 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114224 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126229 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202346 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Зеленский собрал команду переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19

Зеленский собрал команду переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19482 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19, подписав распоряжение №519/2020-рп, передает УНН.

Как указано в документе, в состав делегации вошли:

Музыченко Виталий Владимирович - заместитель министра социальной политики Украины, глава делегации;

Андреева Тамара Владимировна - директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины;

Елишиева Екатерина Абухусайновна - директор Департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Украины;

Пацера Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела поддержки проектов МФО и иностранными государствами Департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Пономаренко Дмитрий Георгиевич - директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины.

"Уполномочить министра финансов Украины Марченко Сергея Михайловича на подписание Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, Украина хочет привлечь 300 млн долларов на преодоление последствий пандемии.

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