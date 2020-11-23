Україна хоче залучити 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок схвалив проєкт розпорядження Президента про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику між Україною та МБРР, а також проєкт відповідного розпорядження уряду, який передбачає залучення багатомільйонної позики на боротьбу з наслідками COVID-19. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

“На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін схвалив проєкт розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між Україною та Міжнародними банком реконструкції та розвитку", а також проєкт відповідного розпорядження уряду”, - повідомив Мокан.

З його слів, проектом акту передбачається “визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн. $ для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Також, зі слів нардепа, відповідна позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується:

- запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;

- підтримки бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

Як повідомляв УНН, на початку вересня Кабінет міністрів України планував залучити 100 млн доларів позики від МБРР для реалізації проекту “Східна Україна". Тобто на відновлення територій, постраждалих від агресії РФ.

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