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Україна планує залучити 100 млн дол. МБРР на проект “Східна Україна" - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України планує залучити 100 млн доларів позики від МБРР для реалізації проекту “Східна Україна". Тобто на відновлення територій, постраждалих від агресії РФ. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Україна планує залучити 100 млн дол. МБРР на проект “Східна Україна" - нардеп

"Кабмін залучить 100 млн доларів США позики від МБРР для реалізації проекту “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)", тобто на відновлення територій постраждалих від агресії РФ", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції почали розробку стратегії економічного відновлення Донбасу.

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