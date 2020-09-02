Украина планирует привлечь 100 млн долл. МБРР на проект "Восточная Украина" - нардеп

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует привлечь 100 млн долларов займа от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина". То есть на восстановление территорий, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.