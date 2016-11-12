ДТП з гонитвою і стріляниною сталася в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Масштабна кримінальна ДТП з гонитвою і стріляниною сталася в Києві на вулиці Лепсе. В результаті розбито чотири автомобілі, постраждав поліцейський, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Зазначається, що водій Фольксваген Пассат, перебуваючи в бігах від оперативної служби, виїхав на зустрічну вулицю Лепсе, як результат вдарив автомобілі Деу, Шкода, Хюндай потім врізався в бордюр, після чого намагався сховатися.
Наразі водія Фольксваген Пассат затримано.
За пару хвилин до події під час спроби затримання, винуватець переїхав поліцейського і отримав дві кулі з травмата в задню частину авто.
На місці працює оперативно-слідча група.