ДТП с погоней и стрельбой произошло в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Масштабное уголовное ДТП с погоней и стрельбой произошло в Киеве на улице Лепсе. В результате разбиты четыре автомобиля, пострадал полицейский, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что водитель Фольксваген Пассат, находясь в бегах от оперативной службы, выехал на встречную улицу Лепсе, как результат ударил автомобили Дэу, Шкода, Хюндай затем врезался в бордюр, после чего пытался скрыться.
Сейчас он задержан.
За пару минут до происшествия при попытке задержания, виновник переехал полицейского и получил две пули с травмата в заднюю часть авто.
На месте работает оперативно-следственная группа.