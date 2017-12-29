ДТП у Кропивницькому: трирічну дитину шпиталізували
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні на вулиці Степана Кравчинського у Кропивницькому трапилась ДТП у результаті якої шпиталізували трирічну дитину. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції Кропивницького, передає УНН.
“За попередніми даними, водій авто Citroen 1965 року народження виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з авто Daewoo Lanos в якому, окрім водія, перебували пасажирка та трирічний хлопчик. В салоні авто відсутнє дитяче крісло. Дитина травмувалася, її було шпиталізовано до дитячої обласної лікарні”, — повідомили в прес-службі.
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Також в прес-службі додали, що рівень алкоголю в крові водія авто Citroen в 7 перевищує допустиму норму.
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