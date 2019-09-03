ДТП на Тернопільщині, загинув скутерист
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Тернопільській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та скутера загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у понеділок, 2 вересня, близько 19:00.
За попередніми даними, 61-річний житель Кременця, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Passat B5 та допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру водій скутера помер на місці ДТП.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, У ДТП загинув відомий український бард Василь Жданкін.