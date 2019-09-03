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ДТП на Тернопільщині, загинув скутерист

ДТП на Тернопільщині, загинув скутерист

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Тернопільській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та скутера загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у понеділок, 2 вересня, близько 19:00.

За попередніми даними, 61-річний житель Кременця, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Passat B5 та допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру водій скутера помер на місці ДТП.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, У ДТП загинув відомий український бард Василь Жданкін.

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