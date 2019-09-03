ДТП в Тернопольской области, погиб скутерист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Тернопольской области в результате столкновения легкового автомобиля и скутера погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в понедельник, 2 сентября, около 19:00.
По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Passat B5 и допустил столкновение. Вследствие такого маневра водитель скутера скончался на месте ДТП.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин.